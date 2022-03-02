Уже завтра в Элисте на Площади Победы состоится открытие Фестиваля тюльпанов

В течение месяца у всех гостей республики будет возможность познакомиться с культурой и историей Калмыкии, полюбоваться тюльпанами и насладиться красотой нашей природы.

Как отмечает в своем Telegram-канале Глава региона Бату Хасиков, для гостей и жителей Калмыкии подготовлена насыщенная программа: мастер-классы, выставки, концерты наших артистов, Теегин и Махан Фест, аттракционы, экомаршруты. Подробнее о Фестивале рассказывают Министерство культуры и туризма РК, а также "Вести Калмыкия". Чтобы быть в курсе всех обновлений - подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.