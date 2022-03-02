Полицейские обеспечат безопасность во время проведения «Фестиваля тюльпанов»

В течение месяца со 2 апреля по 2 мая текущего года на территории Республики Калмыкия будут проводиться более 60 различных мероприятий, посвященных празднованию Фестиваля тюльпанов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности, предупреждения террористических актов и иных противоправных действий в отношении жителей и гостей республики, а также недопущения дорожно-транспортных происшествий, МВД по Республике Калмыкия проведен ряд подготовительных мероприятий, в рамках которых произведены соответствующие расчеты необходимых сил и средств.

С учетом особенностей каждого мероприятия будет производиться оцепление, выставление соответствующих нарядов. Также будут проводиться досмотровые мероприятия. Непосредственно перед их началом кинологами с применением служебно-розыскных собак будут проводиться обследования всех мест и объектов проведения мероприятий.

Всего на охрану правопорядка при проведении праздничных мероприятий на территории республики планируется задействовать более 1000 сотрудников органов внутренних дел. Также в обеспечении правопорядка примут участие сотрудники Росгвардии, представители добровольных народных дружин.