1 апреля, 10:59
 20 °C
92,49
83,41
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 апреля, 12:50
НовостиТуризмОбществоПроисшествия

Полицейские обеспечат безопасность во время проведения «Фестиваля тюльпанов»

Полицейские обеспечат безопасность во время проведения «Фестиваля тюльпанов»

В течение месяца со 2 апреля по 2 мая текущего года на территории Республики Калмыкия будут проводиться более 60 различных мероприятий, посвященных празднованию Фестиваля тюльпанов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности, предупреждения террористических актов и иных противоправных действий в отношении жителей и гостей республики, а также недопущения дорожно-транспортных происшествий, МВД по Республике Калмыкия проведен ряд подготовительных мероприятий, в рамках которых произведены соответствующие расчеты необходимых сил и средств.

С учетом особенностей каждого мероприятия будет производиться оцепление, выставление соответствующих нарядов. Также будут проводиться досмотровые мероприятия. Непосредственно перед их началом кинологами с применением служебно-розыскных собак будут проводиться обследования всех мест и объектов проведения мероприятий.

Всего на охрану правопорядка при проведении праздничных мероприятий на территории республики планируется задействовать более 1000 сотрудников органов внутренних дел. Также в обеспечении правопорядка примут участие сотрудники Росгвардии, представители добровольных народных дружин.

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия