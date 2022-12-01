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3 марта, 11:43
Новости

Уже завтра на месте кремации хана Дондук-Даши, во главе с шаджин-ламой Калмыкии геше Мутулом, монахи Центрального и Лаганского хурула проведут ритуал "Гал тяклhн"

Уже завтра на месте кремации хана Дондук-Даши, во главе с шаджин-ламой Калмыкии геше Мутулом, монахи Центрального и Лаганского хурула проведут ритуал "Гал тяклhн"

Он проводится для накопления заслуг, очищения от негативных энергий, здоровья, удачи, увеличения жизненных сил и для защиты от вредных влияний духов.

Через огонь будут поднесены специальные травы, благовония, пищи Трём Драгоценностям — Будде, Дхарме, Сангхе; всем Буддам и Бодхисаттвам, дакам и дакиням, божествам и хранителям земель, различным классам живых существ.

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