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10 октября, 10:04
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Уже завтра Калмыкию посетит делегация монахов из монастыря Дрепунг Гоманг

Уже завтра Калмыкию посетит делегация монахов из монастыря Дрепунг Гоманг

Её возглавит Гюмед Кхентул Ринпоче. В программе - построение песочной мандалы Будды Медицины в Золотой Обители Будды Шакьямуни. Оно завершится 16 октября, верующие смогут лицезреть красочную конструкцию почти две недели в главном буддийском храме Калмыкии. 29 октября состоится церемония её разрушения.

Как отметили в пресс-службе администрации Хурула, ежедневно монахи из Индии, совместно со священнослужителями Золотой Обители Будды Шакьямуни будут проводить различные ритуалы. Также ежедневно в конференц-зале хурула досточтимый Ринпоче будет читать лекцию, на тему «Сознание и ментальные факторы».

Всего за время пребывания делегация посетит поселки: Цаган-Аман, Аршань-Зельмень, Малые Дербеты и Кетченеры. Также монахи возведут мандалу и в п.Яшкуль.

Фото: Центральный Хурул Калмыкии

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