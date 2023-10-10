160 тысяч вызовов поступило в Калмыкии на номер 112 за прошедшие 9 месяцев

Треть звонков на единый номер вызова всех экстренных служб была связана с оказанием справочно-консультационной помощи, в том числе по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Каждое четвертое сообщение диспетчеры направляли экстренным оперативным службам, каждое пятое – в скорую помощь. Кроме того, сотрудники центра проинформировали около 600 человек, обратившихся по вопросу дорожно-транспортного происшествий.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Правительства.