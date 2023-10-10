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10 октября, 09:39
Новости

Около 60 пострадавших на производстве обеспечены средствами реабилитации

Около 60 пострадавших на производстве обеспечены средствами реабилитации

Региональным Отделением соцфонда в первом полугодии приобретено более 10 тысяч технических средств. Всего на эти цели направлено более 500 тысяч рублей.

Отметим, только официально трудоустроенные граждане, которые пострадали на работе, могут получить соцподдержку. Фонд не только выдает протезы, спецодежду, кресла-коляски, спецавтотранспорт, но и направляет пострадавших в реабилитационные центры и санатории.

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