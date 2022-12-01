Калмыкия в числе регионов, которые должны стать центрами новой системы развития востоковедения

Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на совещании Президента с членами Правительства страны. Программа развития образования разработана совместно с крупными российскими компаниями, ведущими научными институтами и университетами. Как отметил Валерий Фальков, в её рамках будут консолидированы усилия учебных заведений и органов власти и бизнеса для повышения качества образования и исследований.

По мнению профильного министра, сейчас колоссальный спрос на развитие востоковедческого направления в регионах. Приморье, Хабаровский и Забайкальский края, Бурятия, Иркутская и Томская области, Калмыкия и другие регионы должны стать центрами новой системы подготовки востоковедов. А в КалмГУ продвижение этого направления является одним их приоритетных. Студенты изучают – китайский, корейский, монгольский, персидский языки.

Фото: kalmgu.ru