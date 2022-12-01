30 марта, 19:04
 2 °C
83,76
77,09
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
30 марта, 13:59
Новости

Уже в эту субботу в Элисте состоится открытие 10го юбилейного Фестиваля тюльпанов

Уже в эту субботу в Элисте состоится открытие 10го юбилейного Фестиваля тюльпанов

Этот степной праздник пробуждения природы вошел в "ТОП-50 лучших событий года" в России. В этом году он посвящен героическому калмыцкому эпосу "Джангар" - жемчужине мирового народного творчества. В течение всего апреля жители и гости республики смогут полюбоваться красотой цветущих тюльпанов, познакомиться с обычаями и традициями калмыцкого народа.

Гостей праздника ждут этно-хотоны, турниры по национальной борьбе и стрельбе из лука, мастер-классы, экомаршруты, выставки, гастрономический фестиваль "МаханФест", уютные глэмпинги и многое другое.

Как сообщил в своём телеграм-канале Глава региона Бату Хасиков, "такой формат проведения мероприятия в течение месяца, который был введен в прошлом году, позволил принять более 80 тысяч туристов. Это не только яркие впечатления для гостей Фестиваля, но и хорошие возможности для наших предпринимателей".

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия