Уже в эту субботу в Элисте состоится открытие 10го юбилейного Фестиваля тюльпанов

Этот степной праздник пробуждения природы вошел в "ТОП-50 лучших событий года" в России. В этом году он посвящен героическому калмыцкому эпосу "Джангар" - жемчужине мирового народного творчества. В течение всего апреля жители и гости республики смогут полюбоваться красотой цветущих тюльпанов, познакомиться с обычаями и традициями калмыцкого народа.



Гостей праздника ждут этно-хотоны, турниры по национальной борьбе и стрельбе из лука, мастер-классы, экомаршруты, выставки, гастрономический фестиваль "МаханФест", уютные глэмпинги и многое другое.



Как сообщил в своём телеграм-канале Глава региона Бату Хасиков, "такой формат проведения мероприятия в течение месяца, который был введен в прошлом году, позволил принять более 80 тысяч туристов. Это не только яркие впечатления для гостей Фестиваля, но и хорошие возможности для наших предпринимателей".