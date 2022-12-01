30 марта, 10:32
В селе Эсто–Алтай Яшалтинского района ведутся работы по благоустройству общественной территории "Дубовая роща"
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Для удобства местных жителей в населённом пункте прокладывают пешеходные дорожки. Работы ведутся в рамках проекта "Благоустройство сельских территорий" государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" и "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщается в телеграмм канале Главы Яшалтинского РМО.
Фото: Алдар Лиджиков, Администрация Яшалтинского РМО
Для удобства местных жителей в населённом пункте прокладывают пешеходные дорожки. Работы ведутся в рамках проекта "Благоустройство сельских территорий" государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" и "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщается в телеграмм канале Главы Яшалтинского РМО.
В итоге там появится новая парковая зона с детской площадкой, освещением и скамейками.