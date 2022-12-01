30 марта, 13:33
 4 °C
83,49
76,98
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
30 марта, 10:32
Новости

В селе Эсто–Алтай Яшалтинского района ведутся работы по благоустройству общественной территории "Дубовая роща"

В селе Эсто–Алтай Яшалтинского района ведутся работы по благоустройству общественной территории "Дубовая роща"

Фото: Алдар Лиджиков, Администрация Яшалтинского РМО

Для удобства местных жителей в населённом пункте прокладывают пешеходные дорожки. Работы ведутся в рамках проекта "Благоустройство сельских территорий" государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" и "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщается в телеграмм канале Главы Яшалтинского РМО.

В итоге там появится новая парковая зона с детской площадкой, освещением и скамейками.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия