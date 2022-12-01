В селе Эсто–Алтай Яшалтинского района ведутся работы по благоустройству общественной территории "Дубовая роща"

Фото: Алдар Лиджиков, Администрация Яшалтинского РМО

Для удобства местных жителей в населённом пункте прокладывают пешеходные дорожки. Работы ведутся в рамках проекта "Благоустройство сельских территорий" государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" и "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщается в телеграмм канале Главы Яшалтинского РМО.



В итоге там появится новая парковая зона с детской площадкой, освещением и скамейками.