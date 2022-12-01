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31 марта, 07:56
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Двое элистинцев, испугавшись уголовной ответственности, погасили все долги по алиментам на общую сумму более 230 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Калмыкия

Двое элистинцев, испугавшись уголовной ответственности, погасили все долги по алиментам на общую сумму более 230 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Калмыкия

Как сообщили в Элистинском городском отделении судебных приставов №1, мужчины на протяжении долгого времени не выплачивали средства на содержание своих несовершеннолетних детей.

У одного до недавнего времени числилась задолженность более 150 тысяч рублей, второго — свыше 80 тысяч рублей. Оба официально не трудоустроены, нет имущества, которое могло бы подлежать взысканию. Их привлекли к административной ответственности, но даже это не подтолкнуло к погашению задолженности.

Более того, один из неплательщиков скрывался от представителей закона, поэтому был объявлен в розыск. Спустя некоторое время удалось определить его текущее место жительства. Как только завели уголовные дела должники рассчитались со своими бывшими женами, предоставившие суду и судебным приставам расписку о получении денег. Так как права детей восстановлены, суд освободил двоих граждан от уголовной ответственности.

На сегодняшний день в Калмыкии возбуждено 16 уголовных дел в отношении алиментщиков и 27 человек привлечены к административной ответственности. Взыскано в пользу детей более 25,5 млн. рублей.

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