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31 октября, 10:12
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Калмыцкие застройщики выполняют план по вводу жилья

Согласно докладу Банка России о текущей экономической ситуации в регионах плановый показатель 2022 года по сдаче жилых домов в республике выполнен в полном объеме.

По состоянию на 1 октября в Калмыкии введено почти 100 тысяч квадратных метров. Это на 24% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Заместитель управляющего Отделением – Национальным банком по Республике Калмыкия Южного ГУ Банка России Александр Алексеев поделился: "Тенденция поддерживаетcя ростом ипотечного кредитования. На 1 сентября 2022 года портфель ипотечных кредитов в регионе составил почти 25 млрд рублей, увеличившись за год на 20,3%".

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