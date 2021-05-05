Сбер одобрил южному бизнесу льготных кредитов на 72 млрд рублей

В рамках запущенных с февраля 2022 года мер господдержки Сбер уже одобрил бизнесу юга России и Северного Кавказа более 72 млрд рублей льготного кредитования. Сумма заключенных кредитных договоров по госпрограммам превысила 50 млрд рублей.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Южный бизнес – это крупные агропромышленные, производственные и торговые предприятия, девелоперы, логистические компании, индустрия гостеприимства и сотни тысяч небольших семейных компаний. Сегодня многим из них необходима быстрая кредитная поддержка по льготной ставке или консультация о возможных стратегиях развития бизнеса. Команда Юго-Западного Сбера с конца февраля перестроила свою работу и за прошедшие три месяца помогла тысячам предпринимателей получить выгодный кредит, перейти на цифровые решения экосистемы Сбера или найти новые рынки сбыта продукции: как в России, так и за её пределами».

Наибольшая сумма — около 38 млрд рублей — одобрена по программе Минпромторга РФ для кредитования системообразующих предприятий. По ней уже заключено договоров на сумму 27 млрд рублей. По программе Минсельхоза РФ для поддержки системообразующих предприятий одобрено 6 млрд рублей кредитов и заключено договоров на 4 млрд рублей.

По программам поддержки малого бизнеса Сбер одобрил свыше 11 млрд рублей, кредитных договоров заключено на сумму около 9 млрд рублей. Кроме этого, компаниям малого и микробизнеса Сбер провел реструктуризацию действующих договоров на 8 млрд рублей. Для остальных сегментов Сбер произвёл реструктуризацию на сумму 35 млрд рублей.