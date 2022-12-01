Сегодня в Элисте прошла ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями

Для них представители предприятий и организаций республики предлагали подходящую работу. Они искали сотрудников в детских садах, учебных заведениях, финансовых учреждениях. Как правило, людям с ограниченной возможностью здоровья сложно трудоустроиться.



Так как чаще всего требуются кандидаты на замещение вакантной должности с опытом работы. Но законодательство стоит на стороне соискателя с инвалидностью, говорят специалисты профильного министерства. Речь, прежде всего, идет о квотах для приема их на работу.