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12 июля, 09:30
Новости

Уже в декабре жители поселка Гашун-Бургуста будут обеспечены питьевой водой

Уже в декабре жители поселка Гашун-Бургуста будут обеспечены питьевой водой

Вопрос стоит остро на протяжении многих лет, отсутствие водоснабжения сказывается и на развитии агропромышленного комплекса. Сейчас она доставляется из поселка Кетченеры. А в марте текущего года в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» по федеральному проекту «Современный облик сельских территорий» в поселке началось строительство водопроводных сетей протяженностью около 5 км и водонапорной башни.

Как нам сообщили в пресс-службе района, на эти цели были направлено около 27 млн рублей.

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