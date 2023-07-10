Уже в декабре жители поселка Гашун-Бургуста будут обеспечены питьевой водой

Вопрос стоит остро на протяжении многих лет, отсутствие водоснабжения сказывается и на развитии агропромышленного комплекса. Сейчас она доставляется из поселка Кетченеры. А в марте текущего года в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» по федеральному проекту «Современный облик сельских территорий» в поселке началось строительство водопроводных сетей протяженностью около 5 км и водонапорной башни.

Как нам сообщили в пресс-службе района, на эти цели были направлено около 27 млн рублей.