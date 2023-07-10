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12 июля, 09:06
Новости

Подростка признали виновным в угоне автомобиля и совершении ДТП со смертельным исходом

Подростка признали виновным в угоне автомобиля и совершении ДТП со смертельным исходом

Следствием и судом установлено, что в ночное время 8 января 2023 года несовершеннолетний подсудимый, находясь в гостях у своего знакомого, без его ведома взял ключи от автомобиля и совершил угон автомобиля.

После чего, не имея водительского удостоверения, управляя автомобилем на пересечении улиц Октябрьская и Набережная с. Кегульта, совершил наезд на 53-летнего местного жителя. В результате аварии потерпевший скончался.

После ДТП подсудимый скрылся с места на автомобиле, действиями следователей и сотрудников полиции водитель был задержан.

Судом вынесено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца с отбыванием наказания в воспитательной колонии с лишением права на управление транспортными средствами, на срок 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

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