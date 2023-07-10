12 июля, 09:39
Самая вкусная ягода лета появилась на рынках и стихийных торговых точках Элисты
Смотрите наши видео на YouTube!
Между тем, специалисты предостерегают от покупки ранних сортов арбузов. Но как быть, если очень хочется отведать? Не все горожане готовы отказаться от полосатого лакомства. Особенно в жару. Свою продукцию ежегодно представляют бахчеводы из Астрахани, Яшкуля, Зултургана, Цаган-Амана.
А вот качество продукции контролирующие органы могут проверить только в случае жалобы. Более подробно об этом мы расскажем уже в дневных выпусках.