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12 июля, 09:39
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Самая вкусная ягода лета появилась на рынках и стихийных торговых точках Элисты

Самая вкусная ягода лета появилась на рынках и стихийных торговых точках Элисты

Между тем, специалисты предостерегают от покупки ранних сортов арбузов. Но как быть, если очень хочется отведать? Не все горожане готовы отказаться от полосатого лакомства. Особенно в жару. Свою продукцию ежегодно представляют бахчеводы из Астрахани, Яшкуля, Зултургана, Цаган-Амана.

А вот качество продукции контролирующие органы могут проверить только в случае жалобы. Более подробно об этом мы расскажем уже в дневных выпусках.

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