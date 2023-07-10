Самая вкусная ягода лета появилась на рынках и стихийных торговых точках Элисты

Между тем, специалисты предостерегают от покупки ранних сортов арбузов. Но как быть, если очень хочется отведать? Не все горожане готовы отказаться от полосатого лакомства. Особенно в жару. Свою продукцию ежегодно представляют бахчеводы из Астрахани, Яшкуля, Зултургана, Цаган-Амана.

А вот качество продукции контролирующие органы могут проверить только в случае жалобы. Более подробно об этом мы расскажем уже в дневных выпусках.