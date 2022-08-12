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5 сентября, 19:43
НовостиСобытиеСтроительство

Уже в декабре новый комплексный центр социального обслуживания начнет свою работу

Уже в декабре новый комплексный центр социального обслуживания начнет свою работу
Он будет отвечать всем современном требованиям - предусмотрено даже отделение дневного пребывания, где пожилые и люди с инвалидностью смогут пройти полный курс реабилитации.

В центре предусмотрены условия для досуга и активного отдыха: зал для занятий лечебной физкультурой, комнаты психологической разгрузки, компьютерный класс, мастерские и учебные комнаты.

Такого в Калмыкии еще не было. Нынешний элистинский КЦСОН располагается в здании 1962 года. Строительство нового центра позволит сохранить 121 рабочее место и создать 10 новых.

Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.
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