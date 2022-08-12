Уже в декабре новый комплексный центр социального обслуживания начнет свою работу

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В центре предусмотрены условия для досуга и активного отдыха: зал для занятий лечебной физкультурой, комнаты психологической разгрузки, компьютерный класс, мастерские и учебные комнаты.
Такого в Калмыкии еще не было. Нынешний элистинский КЦСОН располагается в здании 1962 года. Строительство нового центра позволит сохранить 121 рабочее место и создать 10 новых.
Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.