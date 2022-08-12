Сегодня в Элисте состоится награждение знатоков калмыцкого языка

Премию главы республики «Келни билг» получат 12 человек. Желающих же продемонстрировать уровень знаний было намного больше. Среди лучших - как преподаватели родной речи, так и учащиеся, а также воспитатели детских садов и семьи, пропагандирующие родной язык. Конкурс проводят для его сохранения, развития, поддержки одаренных детей и стимулирования учителей.



Символично, что мероприятие приурочено ко Дню национальной письменности, который в регионе отметили накануне. Более подробно смотрите об этом в дневном выпуске.