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5 сентября, 17:58
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Калмыкия заняла 16 место в России по финансированию нацпроектов за прошедший год

Калмыкия заняла 16 место в России по финансированию нацпроектов за прошедший год

Бату Хасиков считает, что это прямое следствие конструктивного сотрудничества с Управлением федерального казначейства по РК: "Именно им сейчас переданы полномочия по полному кассовому обслуживанию бюджета республики. Наша целенаправленная партнерская работа позволила достигнуть высокого уровня платежной дисциплины в области использования бюджетных средств".

Об этом Глава Калмыкии говорил с руководителем федерального ведомства Романом Артюхиным во время рабочей поездки в Москву.

А сегодня вместе с руководителем УФК по республике Тогряш Шакировой он рассмотрел результаты мониторинга исполнения республиканского бюджета по расходам в текущем финансовом году - в части межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета.

Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.

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