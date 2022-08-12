Калмыкия заняла 16 место в России по финансированию нацпроектов за прошедший год

Бату Хасиков считает, что это прямое следствие конструктивного сотрудничества с Управлением федерального казначейства по РК: "Именно им сейчас переданы полномочия по полному кассовому обслуживанию бюджета республики. Наша целенаправленная партнерская работа позволила достигнуть высокого уровня платежной дисциплины в области использования бюджетных средств".



Об этом Глава Калмыкии говорил с руководителем федерального ведомства Романом Артюхиным во время рабочей поездки в Москву.



А сегодня вместе с руководителем УФК по республике Тогряш Шакировой он рассмотрел результаты мониторинга исполнения республиканского бюджета по расходам в текущем финансовом году - в части межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета.



Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.