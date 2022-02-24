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28 марта, 20:20
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Уже со 2 апреля в Калмыкии стартует ежегодный Фестиваль Тюльпанов

Уже со 2 апреля в Калмыкии стартует ежегодный Фестиваль Тюльпанов

В этом году каждый муниципалитет проведет у себя большое мероприятие. 29 апреля в городе Лагань на Центральной площади состоится Фестиваль искусств «К истокам народных традиций».

В качестве пролога торжества сотрудники Центрального культурного развития Лаганского района работают над «оживлением» легенды о Тюльпане.

Программа Фестиваля затрагивает самые разнообразные мероприятия, где каждый получит возможность ознакомиться с традициями и обычаями народов, проживающих в Лаганском районе.

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