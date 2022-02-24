С 1 апреля начинает приём заявлений на обучение новая школа на 528 мест в селе Троицкое

Она откроет свои двери уже в новом учебном году. Современное образовательное учреждение оснащено высокотехнологичным оборудованием. Здесь есть все для того, чтобы дети получали качественное образование в комфортных условиях. Она станет одной из самых крупных сельских школ в регионе и выполнит важнейшую задачу - разгрузит существующие общеобразовательные организации в райцентре. Там сегодня побывала наша съемочная группа.

Самара Цаганкаева пришла в новую школу не одна, а со своим одноклассником Сарулом Эрдниевым. А решили они заглянуть сюда, услышав, что строительство объекта уже завершено. Увиденное, по их признанию, превзошло ожидание. Ребята воочию убедились, что школа суперсовременная. Только мастерских, где можно заниматься во внеурочное время, несколько, выбирай на вкус. Самира – уже сделала выбор.

А Сарул Эрднеев – отправился сразу в цех столярной мастерской. По его словам, овладеть азами рабочих профессий – никому не помешает. Сам же он всерьез увлечен калмыцким фольклором и литературой. Он активный участник многих праздничных мероприятий, а также конкурсов. А в этом году в Олимпиаде по родному языку занял одно из призовых мест.

В школе 4 блока. В двух будут заниматься учащиеся начальной школы и старшеклассники. В третьем - расположились столовая, актовый зал, библиотека. Отдельный – спортивный, это не только залы, студии, но и современный бассейн. Сооружение тоже уникальное.

Кроме того, вся территория, на которой расположена школа – эт, по сути, зона отдыха со спортивными и игровыми площадками, аллеями. Предусмотрена и зона для сдачи ГТО. А самое главное, образовательное учреждение – полностью оборудовано. И проходит ряд процедур, чтобы получить лицензию.

Новая школа в Троицком распахнет свои двери – в сентябре текущего года.