Две жительницы Элисты подозреваются в организации и проведении незаконных азартных игр

Об этом сообщают в региональном Следственном комитете. В помещениях игровых клубов, а также в местах проживания фигурантов были обнаружены 18 единиц игрового оборудования. Это системные блоки с программным обеспечением, электронные носители информации, а также денежные средства, мобильные телефоны и «черновая» бухгалтерия, свидетельствующая о выручке заведения.

По предварительным данным, сумма извлеченного дохода от незаконной деятельности превысила 1,5 миллиона рублей.