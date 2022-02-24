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28 марта, 20:51
НовостиКриминал

Две жительницы Элисты подозреваются в организации и проведении незаконных азартных игр

Две жительницы Элисты подозреваются в организации и проведении незаконных азартных игр

Об этом сообщают в региональном Следственном комитете. В помещениях игровых клубов, а также в местах проживания фигурантов были обнаружены 18 единиц игрового оборудования. Это системные блоки с программным обеспечением, электронные носители информации, а также денежные средства, мобильные телефоны и «черновая» бухгалтерия, свидетельствующая о выручке заведения.

 По предварительным данным, сумма извлеченного дохода от незаконной деятельности превысила 1,5 миллиона рублей.

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