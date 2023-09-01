Уже сегодня школьники старших классов и студенты колледжей республики могут подать заявку на бесплатное обучение программированию

Курсы «Код будущего» организованы в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» нацпрограммы «Цифровая экономика». Как нам стало известно, обучение состоит из трех уровней: начального, базового и продвинутого.

Добавим, по итогам 2022-23 учебного года были зачислены на обучение свыше четырехсот школьников. А помогали осваивать новые знания им эксперты из ведущих ИТ-компаний и университетов.