Сегодня в нацбиблиотеке имени Амур-Санана пройдёт информационный час «Мы хотим в мире жить»

Памятное мероприятие приурочено к трагедии в Беслане. Этот день, как символ объединения общества в борьбе с общим врагом. 19 лет назад 1 сентября был омрачён бесчеловечным актом. Террористы захватили школу в Беслане. Без воды, еды, под прицелом оружия. Трагедия унесла жизни более трехсот человек, большинство из которых – дети, и искалечила судьбы тысяч невинных.

Накануне на протяжении 3 дней в Осетии проходила Вахта памяти.