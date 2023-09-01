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4 сентября, 10:14
Новости

Сегодня в нацбиблиотеке имени Амур-Санана пройдёт информационный час «Мы хотим в мире жить»

Сегодня в нацбиблиотеке имени Амур-Санана пройдёт информационный час «Мы хотим в мире жить»

Памятное мероприятие приурочено к трагедии в Беслане. Этот день, как символ объединения общества в борьбе с общим врагом. 19 лет назад 1 сентября был омрачён бесчеловечным актом. Террористы захватили школу в Беслане. Без воды, еды, под прицелом оружия. Трагедия унесла жизни более трехсот человек, большинство из которых – дети, и искалечила судьбы тысяч невинных.

Накануне на протяжении 3 дней в Осетии проходила Вахта памяти.

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