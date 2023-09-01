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4 сентября, 11:17
Новости

В Калмыкии открыли центр «Теегин одн» для выявления и поддержки одаренных детей по модели «Сириуса»

В Калмыкии открыли центр «Теегин одн» для выявления и поддержки одаренных детей по модели «Сириуса»

Проект реализован в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Обучаться и развивать свои таланты в течение года смогут около 400 детей, проявляющих интерес к наукам, искусству и спорту. На эти цели было направлено порядка 177 млн рублей из республиканской казны. Здесь будут реализованы программы по направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт».

Как рассказала профильный Министр Булган Ангирова, при его создании глава региона поставил задачу обеспечить для детей равную доступность к ресурсам и стопроцентную загрузку всего учебного оборудования.

Фото: Центр развития одарённых детей

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