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9 января, 09:52
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Уже с этого четверга в Центральном хуруле продолжатся бесплатные курсы калмыцкого языка

Уже с этого четверга в Центральном хуруле продолжатся бесплатные курсы калмыцкого языка

Все желающие могут присоединиться к группе, которая начала обучение в ноябре прошлого года. Напомню, занятия проводит доктор филологических наук, профессор кафедры калмыцкого языка, монголистики и алтаистики КалмГУ Сергей Артаев.

Как стало известно, уроки будут проходить еженедельно, по вторникам и четвергам в конференц-зале «Золотой обители Будды Шакьямуни».

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