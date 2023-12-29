Уже с этого четверга в Центральном хуруле продолжатся бесплатные курсы калмыцкого языка

Все желающие могут присоединиться к группе, которая начала обучение в ноябре прошлого года. Напомню, занятия проводит доктор филологических наук, профессор кафедры калмыцкого языка, монголистики и алтаистики КалмГУ Сергей Артаев.

Как стало известно, уроки будут проходить еженедельно, по вторникам и четвергам в конференц-зале «Золотой обители Будды Шакьямуни».