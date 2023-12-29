Прокуратура Яшкульского района организовала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса

Прокуратура Яшкульского района организовала проверку по факту ДТП, произошедшего на 15-м км автодороги «Яшкуль-Комсомольск-Артезиан» минувшей ночью примерно в 2.33.

По предварительным данным, водитель, управляя пассажирским автобусом «Van Hool» по маршруту Москва-Грозный, в котором находились 45 пассажиров, допустил опрокидывание транспортного средства. Погибших нет, двум пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту указанного ДТП органами полиции проводится процессуальная проверка, ход которой прокуратурой района взят на контроль.

Прокуратура Яшкульского района проверит соблюдение требований федерального законодательства, в том числе о безопасности дорожного движения и об оказании услуг по перевозке пассажиров.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.