Автобус совершавший рейс Москва-Грозный опрокинулся на трассе в Яшкульском районе Калмыкии, два пассажира пострадали, сообщил журналистам представитель прокуратуры региона

Авария произошла в 2.33 мск вторника на 15-м километре автодороги "Яшкуль-Комсомольск-Артезиан".

"По предварительным данным, водитель, управляя пассажирским автобусом Van Hool по маршруту Москва-Грозный, в котором находились 45 пассажиров, допустил опрокидывание транспортного средства. Двум пострадавшим оказана медицинская помощь", - сказал он.

По факту указанного ДТП органами полиции проводится процессуальная проверка, ход которой прокуратурой района взят на контроль.