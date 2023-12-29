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9 января, 11:28
НовостиПроисшествия

Автобус совершавший рейс Москва-Грозный опрокинулся на трассе в Яшкульском районе Калмыкии

Автобус совершавший рейс Москва-Грозный опрокинулся на трассе в Яшкульском районе Калмыкии

Автобус совершавший рейс Москва-Грозный опрокинулся на трассе в Яшкульском районе Калмыкии, два пассажира пострадали, сообщил журналистам представитель прокуратуры региона

Авария произошла в 2.33 мск вторника на 15-м километре автодороги "Яшкуль-Комсомольск-Артезиан".

"По предварительным данным, водитель, управляя пассажирским автобусом Van Hool по маршруту Москва-Грозный, в котором находились 45 пассажиров, допустил опрокидывание транспортного средства. Двум пострадавшим оказана медицинская помощь", - сказал он.

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По факту указанного ДТП органами полиции проводится процессуальная проверка, ход которой прокуратурой района взят на контроль.

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