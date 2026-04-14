️Суд обязал Управление ветеринарии Калмыкии выплатить компенсацию ребёнку за укус бродячей собаки.

В январе 2026 года безнадзорное животное напало на мальчика, который длительное время лечился амбулаторно. Прокуратура района обратилась в суд с иском о взыскании морального и материального вреда. Требования надзорного ведомства удовлетворили в пользу законного представителя несовершеннолетнего: взыскано более 55 тысяч рублей.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия