️Суд обязал Управление ветеринарии Калмыкии выплатить компенсацию ребёнку за укус бродячей собаки.
В январе 2026 года безнадзорное животное напало на мальчика, который длительное время лечился амбулаторно. Прокуратура района обратилась в суд с иском о взыскании морального и материального вреда. Требования надзорного ведомства удовлетворили в пользу законного представителя несовершеннолетнего: взыскано более 55 тысяч рублей.
Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия