Сегодня в селе Приютное проходит зональный отборочный тур песенного конкурса «Теегин Айс».

Телевизионный музыкальный конкурс проводится с 2012 года. Главная его задача — выявление и поддержка талантливой молодежи. Многие из его победителей и участников успешно продолжают свою творческую деятельность. Накануне зональный этап конкурса прошел в Кетченерах. В нём приняли участие более 60 юных исполнителей: вокалисты, инструменталисты и танцевальные коллективы. Сегодня своим творчеством порадуют дети из Ики-Бурульского, Приютненского, Яшалтинского и Городовиковского районов.