Режим временного ограничения полетов в Элистинском аэропорту продлен до 19 апреля

Он продолжает действовать еще в 10 воздушных гаванях юга России и центральной части страны. Жители республики, по-прежнему, могут воспользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минвод, Ставрополя и Москвы.

Тем временем, Калмыкия вошла в число регионов, которые смогут получить субсидии на чартерные рейсы. С помощью них туроператоры смогут возместить до 50 процентов затрат на организацию рейсов.