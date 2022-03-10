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12 апреля, 16:50
Новости

Режим временного ограничения полетов в Элистинском аэропорту продлен до 19 апреля

Режим временного ограничения полетов в Элистинском аэропорту продлен до 19 апреля

Он продолжает действовать еще в 10 воздушных гаванях юга России и центральной части страны. Жители республики, по-прежнему, могут воспользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минвод, Ставрополя и Москвы.

Тем временем, Калмыкия вошла в число регионов, которые смогут получить субсидии на чартерные рейсы. С помощью них туроператоры смогут возместить до 50 процентов затрат на организацию рейсов.

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