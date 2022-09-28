Уже более десятка семей мобилизованных получили помощь от волонтеров и неравнодушных жителей

Региональный ресурсный штаб поддержки добровольчества #Мывместе продолжает свою работу. Волонтеры–добровольцы ежедневно стараются оказывать бытовую, юридическую и моральную помощь семьям мобилизованных.



На днях волонтеры убрали и вычистили придомовую территорию, собрали весь мусор и помогли с обрезанием сухих веток деревьев во дворах двух семей. Мероприятие прошло при участии администрации Элисты и активистов движения "Молодая Гвардия".