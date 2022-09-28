"Безопасный интернет"

Сегодня школьники Калмыкии смогут принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде. Учащиеся 1-9 классов смогут проверить свои знания в правильности использования цифровых устройств, ресурсов и основ компьютерной грамотности.



Как отмечают организаторы мероприятия, олимпиада направлена на формирование знаний в области безопасного поведения в интернете, этики общения, правил успешного нахождения информации.



Учеников ждут задания по темам совершения безопасных покупок в интернете, киберугроз и многого другого. По итогам прошедшие олимпиаду получат дипломы и сертификаты.