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29 ноября, 08:44
Новости

"Безопасный интернет"

"Безопасный интернет"

Сегодня школьники Калмыкии смогут принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде. Учащиеся 1-9 классов смогут проверить свои знания в правильности использования цифровых устройств, ресурсов и основ компьютерной грамотности.

Как отмечают организаторы мероприятия, олимпиада направлена на формирование знаний в области безопасного поведения в интернете, этики общения, правил успешного нахождения информации.

Учеников ждут задания по темам совершения безопасных покупок в интернете, киберугроз и многого другого. По итогам прошедшие олимпиаду получат дипломы и сертификаты.

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