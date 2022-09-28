80 жилых домов, школа, детский сад и фельдшерско – акушерский пункт поселка Аршан Булг Целинного района будут обеспечены водоснабжением

Там в скором времени установят новую башню Рожновского. Старое водонапорное сооружение бывшее единственным источником воды для населения, рухнуло в конце лета из - за сильного ветра и физического износа.



На установку новой башни, объемом 50 кубических метров, из республиканского бюджета выделено более миллиона рублей. Ее уже приобрели. Администрация Целинного РМО произвела работы по заливке фундамента под башню. С пуском нового сооружения водой будут обеспечены дома, в которых проживает более 400 жителей поселка.