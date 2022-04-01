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6 мая, 18:12
Новости

Уже 66 человек обратились в медучреждения с жалобами на укусы клещей, в том числе 38 детей до 14 лет

Уже 66 человек обратились в медучреждения с жалобами на укусы клещей, в том числе 38 детей до 14 лет

Лабораторно подтвержденных случаев заражения крымской геморрагической лихорадкой среди них нет. Об этом сообщили сегодня в региональном управлении Роспотребнадзора по Калмыкии.Всего же, по данным специалистов ведомства, с начала эпидсезона количество укушенных увеличилось в 10 раз. Из-за теплой зимы клещи перезимовали достаточно комфортно и начали кусать людей еще до наступления настоящего весеннего тепла. 

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