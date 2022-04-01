Сегодня в Элисте проходит спартакиада среди сотрудников управлений Росреестра по Южному Федеральному округу. Организатором соревнований выступило региональное ведомство. Спортивное мероприятие приурочено к 77-летию победы в Великой Отечественной войне. В нём принимают участие около 50 человек, лучшая команда получит кубок.

Самые ловкие и умелые состязаются не только физически, но и интеллектуально. По словам гостей, такие неформальные мероприятия нужно проводить чаще.