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6 мая, 18:44
Новости

Сегодня в Элисте проходит спартакиада среди сотрудников управлений Росреестра по Южному Федеральному округу

Сегодня в Элисте проходит спартакиада среди сотрудников управлений Росреестра по Южному Федеральному округу

Сегодня в Элисте проходит спартакиада среди сотрудников управлений Росреестра по Южному Федеральному округу. Организатором соревнований выступило региональное ведомство. Спортивное мероприятие приурочено к 77-летию победы в Великой Отечественной войне. В нём принимают участие около 50 человек, лучшая команда получит кубок.

Самые ловкие и умелые состязаются не только физически, но и интеллектуально. По словам гостей, такие неформальные мероприятия нужно проводить чаще.

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