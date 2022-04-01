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6 мая, 17:52
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3 миллиона 170 тысяч рублей – такова новая стоимость контрактов для покупки жилья детям-сиротам в Калмыкии

3 миллиона 170 тысяч рублей – такова новая стоимость контрактов для покупки жилья детям-сиротам в Калмыкии

Об этом сегодня сообщил министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики. Антон Рубанов отметил, значительно увеличить изначальную сумму удалось благодаря совместным усилиям, при поддержке Главы региона Бату Хасикова. Изначальная стоимость контрактов в 1 миллион 780 тысяч не позволяла обеспечить граждан достойным жильём.

Приобрести жильё для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей планируется посредством аукционов.Их проведут в электронной форме до 30 мая.

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