3 миллиона 170 тысяч рублей – такова новая стоимость контрактов для покупки жилья детям-сиротам в Калмыкии

Об этом сегодня сообщил министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики. Антон Рубанов отметил, значительно увеличить изначальную сумму удалось благодаря совместным усилиям, при поддержке Главы региона Бату Хасикова. Изначальная стоимость контрактов в 1 миллион 780 тысяч не позволяла обеспечить граждан достойным жильём.

Приобрести жильё для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей планируется посредством аукционов.Их проведут в электронной форме до 30 мая.