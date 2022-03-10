Бату Хасиков: "Минимизировать расходы россиян на проведение газа в дома – прямое поручение Президента Владимира Путина"

Глава республики выступил с докладом на заседании федерального штаба по газификации в режиме ВКС под председательством Заместителя Председателя Александра Новака. Об этом сообщается на его официальном Telegram-канале.

Бату Хасиков напомнил, что жители Калмыкии могут бесплатно провести газ от газораспределительной сети до границ своего участка: "Всего с апреля прошлого года мы получили 836 заявок и продолжаем их принимать. Отдельно отмечу позитивную обратную связь от жителей региона, которым мы уже провели газ".

Руководитель также рассказал, что в республике утверждена единовременная денежная компенсация по оплате расходов на газификацию социально уязвимым группам населения. Возместить расходы могут многодетные семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, дети войны и участники ВОВ, а также члены их семей, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий. Бату Хасиков также выступил с инициативой внести еще одну категорию граждан – участники боевых действий, в том числе – специальной военной операции на Украине – и члены их семей.

"Данная программа – отличная возможность уменьшить расходы при строительстве дома. Благодарю федеральный центр и партию «Единая Россия» за реализацию проекта, от которого во многом зависит качество жизни наших граждан" - заключил глава региона.