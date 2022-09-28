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17 ноября, 11:31
Новости

Увеличение эффективности анализов, автоматизация управления материальными, информационными потоками в лабораторной диагностике, а также уменьшение затрат на исследования

Увеличение эффективности анализов, автоматизация управления материальными, информационными потоками в лабораторной диагностике, а также уменьшение затрат на исследования

В Элисте развивается цифровая медицина. В городской поликлинике внедрена мини-лабораторно-информационная система, с помощью которой системы, обеспечивающие лабораторные исследования, взаимодействуют и обмениваются медицинскими данными. Но самое главное, что применяемая система штрих-кодирования исключает возможность перепутать материал одного пациента с другим.

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