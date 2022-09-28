Школьники Калмыкии смогут обучиться IT-технологиям

Темой встречи с сооснователем IT-кластера Цифровая Калмыкия Аркадием Муниевым стал пилотный проект, в рамках которого будет реализовано дополнительное образование детей, а также возможности удаленного преподавания информатики.



Участники бурного обсуждения сошлись во мнении, что благодаря инициативе, республика сможет осуществить огромный прорыв в IT-сфере, инициаторами которого станут счастливчики из числа участников особого проекта.