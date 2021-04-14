Утренний молебен посвятили наступлению священного для буддистов месяца Yрс Сар

Глава Калмыкии также обратился к жителям республики. Он напомнил, что в этот месяц Будда Шакьямуни совершил три великих деяния. Этот период – время для накопления благой кармы, когда добродетельные действия приносят кармическую заслугу, которая в сто тысяч раз больше, чем в другое время.

«Уверен, что созидать и совершать благие поступки нужно не только в праздники, но и ежедневно» - отметил Бату Хасиков. В Yрс Сар многие верующие принимают обеты, ведь впереди строгий пост. Его соблюдение – только рекомендация, но, в любом случае, священнослужители считают, что стоит посвятить эти дни духовной практике.

Савр Сарангов уже второй год принимает обет. Нельзя употреблять мясо, рыбу, яйца. В первый раз решился только на 15 дней. Но теперь уверен, что продержится, как полагается – месяц. Считает, что ему – человеку со спортивной закалкой и тренеру по самбо и дзюдо – будет легче, чем остальным. Но каждый должен прийти к этому сам.

Мария Мухлаева тоже старается соблюдать пост. Говорит, что о молитвенных церемониях, которые играют важную роль в период священного месяца, еще в детстве узнала от родителей.

В течение месяца задача верующих - почтить жизнь Будды, активно занимаясь различными практиками и ритуалами, участвуя в ретритах, совершая паломничество в священные места, организуя учения лам, молитвенные собрания, подношения, помощь нуждающимся. С каждым годом тех, кто соблюдает заповеди, становится больше.

Еще Yрс Сар наши предки связывали с сезонными изменениями – переходом с весенних пастбищ на летние. Неслучайно, в священный месяц главными считаются плодородие и богатство всех трех миров: человеческого, животного и растительного.

Считается, что духовная практика, начатая в период Yрс Сар, непременно будет успешно завершена и принесет плоды, очистит карму. Монахи весь месяц будут проводить за чтением мантр, к ним могут присоединиться верующие. Нужно также накапливать благие заслуги путем молитв, возжигания лампад, простираний. А еще в эти дни проводят традиционный ритуал Газр Тяклhн- подношение божествам местности через огонь. Он состоится 16 мая на Одиноком тополе.

Yрс Сар дает прекрасную возможность не только позаботиться о своих последующих благих перерождениях, но и уже в этой жизни сделать шаг вперед на пути к самосовершенствованию.