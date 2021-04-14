Сегодня в посёлке Ики-Бурул состоялась торжественная церемония открытия филиала Национального музея имени Пальмова

Он разместился в новом здании Многопрофильного центра культуры и искусства. Примечательно, что это уже третий филиал учреждения. Ему присвоено имя уроженца Ики-Бурульской земли, Заслуженного художника России Очира Кикеева. Его жизнь и творчество повлияли на многие поколения живописцев Калмыкии и далеко за ее пределами.

Память о своем земляке глубоко чтят ики-бурульцы. Здесь будет работать выставка его работ, отражающая, в том числе, историю создания и развития района.

Сегодня на стене здания установлена мемориальная доска известного мастера. Как было отмечено, вопрос создания собственного культурного учреждения здесь поднимался давно. И символично, что идею удалось осуществить к 100-летию Национального музея имени Пальмова. Предусмотрены и краеведческие отделы, и картинная галерея. В вечернем выпуске «Вести Калмыкия» мы об этом расскажем подробнее.