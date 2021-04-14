Сегодня во всем мире отмечают День Медицинской сестры

В этом году без массовых собраний и торжественных речей. Многие из них оказались на передовой линии борьбы с коронавирусной инфекцией. Свой праздник более четырехсот медсестер Ресбольницы встречают на рабочих местах.

Коллектив ГТРК «Калмыкия» присоединяется к поздравлениям и благодарит их за нелегкий труд. О тех, кто стоит на страже здоровья – в нашем материале.

Смена давно закончилась, но старшая медсестра Лариса Мукаева на часы не смотрит, продолжает обход пациентов. В гинекологическом отделении Ресбольницы она работает уже 36 лет – впервые пришла сюда в студенчестве, так и осталась. За эти годы помогала сотням пациентов. И словом, и делом.

Труд медика был отмечен и на государственном уровне. Она - Отличник здравоохранения России. Для Ларисы Мукаевой работа – образ жизни. После смены – домой, отсыпаться. И вновь в отделение. Во время дежурства нет времени ни на обед, ни на сон: каждые два часа – осмотр больных. Сегодня их – четырнадцать. Среди пациентов – Байирта Цебекова. Говорит, что благодарна медсестрам за их труд, безграничное терпение, чуткость и эмоциональную самоотдачу.

Как правило, медицинская сестра - проводит больше времени с больными, чем врач. В числе ее многочисленных обязанностей: измерение температуры, давления, раздача таблеток. А еще посуточные дежурства и повышенная нагрузка. Вместе с Ларисой Мукаевой уже более 20 лет на посту и Оксана Ладьянова.

Вот и сейчас, в период пандемии, медицинские сестры трудятся в самом очаге, отдавая себя без остатка. В Республиканской больнице в борьбе с коронавирусом задействованы 74 медсестры. COVID -19 не щадит никого, в том числе и беременных, говорят медики. В гинекологическом отделении открыли специальную фильтр-палату.

В профессиональный праздник люди в белых халатах - фельдшеры и медсестры - с удовольствием принимают поздравления, ни на секунду не забывая о трудовой вахте и своих пациентах.