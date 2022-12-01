Установлен единый день выплаты пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет

В Социальном фонде РФ установлен единый день выплат пособий

работающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет. Для удобства

получателей его будут перечислять каждого 8 числа нового месяца

за предыдущий.



Например, за март – 8 апреля. При совпадении указанной даты с

праздничным или выходным днем, пособие выплачивается в

предшествующий ему рабочий день, но не ранее начала выплатного месяца.



То есть в связи с праздником выплата за февраль будет произведена 7 марта.



Отметим, что в прошлом году в Калмыкии было назначено 19960

пособий до 1,5 лет. Это 2 811 получателей. Общая сумма выплат составила более 194 млн руб.



По сообщению пресс-службы СФР по РК