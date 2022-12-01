16 февраля, 09:30
Геше Мутул утверждён на пост Шаджин ламы Калмыкии
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Напомним, три кандидата из числа монахов были выбраны 31 января, на общем собрании монашеской Сангхи, в котором приняли участие гелонги "Золотой обители Будды Шакьямуни" и районов республики.
Напомним, три кандидата из числа монахов были выбраны 31 января, на общем собрании монашеской Сангхи, в котором приняли участие гелонги "Золотой обители Будды Шакьямуни" и районов республики.
Как сообщает пресс-служба Центрального хурула, монашеская община Калмыкии убеждена, что геше Мутул принесет большое благо дальнейшему развитию буддизма в степном регионе.