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16 февраля, 09:30
Новости

Геше Мутул утверждён на пост Шаджин ламы Калмыкии

Геше Мутул утверждён на пост Шаджин ламы Калмыкии

Напомним, три кандидата из числа монахов были выбраны 31 января, на общем собрании монашеской Сангхи, в котором приняли участие гелонги "Золотой обители Будды Шакьямуни" и районов республики.

Как сообщает пресс-служба Центрального хурула, монашеская община Калмыкии убеждена, что геше Мутул принесет большое благо дальнейшему развитию буддизма в степном регионе.

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