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16 февраля, 07:13
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21 февраля в Центральном хуруле с раннего утра начнутся праздничные молебны

21 февраля в Центральном хуруле с раннего утра начнутся праздничные молебны

В 3.00 утра монахи проведут традиционный молебен "Цогт Окн Теңгрин шинин бальң өргх йосн". Стоит отметить, что этот ритуал проводят один раз в году, именно в день, когда согласно преданиям, на рассвете спускается богиня Окон Тенгри, благословляя всех живых существ. Именно поэтому в этот день священнослужители возносят молитвы, торжественно подносят ей торма ( специальные подношения из теста), и благодарят ее за защиту Дхармы, всего калмыцкого народа и просят в дальнейшем оказывать покровительство.

В 9.00ч. состоится торжественный молебен по случаю празднования Цаһан сар, после которого всех верующих ждёт традиционное угощение ароматной джомбой и борцоками.

Фото: Центральный Хурул Калмыкии

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