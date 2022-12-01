21 февраля в Центральном хуруле с раннего утра начнутся праздничные молебны

В 3.00 утра монахи проведут традиционный молебен "Цогт Окн Теңгрин шинин бальң өргх йосн". Стоит отметить, что этот ритуал проводят один раз в году, именно в день, когда согласно преданиям, на рассвете спускается богиня Окон Тенгри, благословляя всех живых существ. Именно поэтому в этот день священнослужители возносят молитвы, торжественно подносят ей торма ( специальные подношения из теста), и благодарят ее за защиту Дхармы, всего калмыцкого народа и просят в дальнейшем оказывать покровительство.



В 9.00ч. состоится торжественный молебен по случаю празднования Цаһан сар, после которого всех верующих ждёт традиционное угощение ароматной джомбой и борцоками.



Фото: Центральный Хурул Калмыкии