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2 июля, 12:35
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Успейте принять участие в Республиканском фотоконкурсе «Семьи счастливые моменты»

Успейте принять участие в Республиканском фотоконкурсе «Семьи счастливые моменты»

Напомним, ко Дню семьи, любви и верности, министерство социального развития, труда и занятости региона объявило своеобразный флешмоб. Принять участие могут семьи, в которых воспитываются трое и более детей. Для этого, нужно направить две фотографии с кратким описанием на почту министерства. Победители в каждой номинации, а их в конкурсе четыре, будут награждены ценными призами. Это сплит-системы, электрогрили и роботы-пылесосы. Фотоработы принимаются до 5 июля, а торжественное награждение состоится непосредственно в День семьи, любви и верности - 8 июля.

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