Успех юного домбриста из Калмыкии

Дантес Абушаев стал лауреатом окружного этапа XII Международного благотворительного фестиваля «Белая трость» и участником Гала-концерта. Этот проект помогает раскрыть таланты незрячих и слабовидящих детей. Он состоялся в Донском государственном техническом университете.

Сам Дантес всего полгода занимается в объединении «Домбровые наигрыши» под руководством Народного артиста Калмыкии Арслана Шавгурова. Многочисленные репетиции, неуемная энергия и огромное желание продемонстрировать свои умения помогли юному музыканту завоевать сердца жюри и зрителей.