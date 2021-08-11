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9 октября, 16:05
НовостиКультура

Успех юного домбриста из Калмыкии

Успех юного домбриста из Калмыкии

 Дантес Абушаев стал лауреатом окружного этапа XII Международного благотворительного фестиваля «Белая трость» и участником Гала-концерта. Этот проект помогает раскрыть таланты незрячих и слабовидящих детей. Он состоялся в Донском государственном техническом университете.

Сам Дантес всего полгода занимается в объединении «Домбровые наигрыши» под руководством Народного артиста Калмыкии Арслана Шавгурова. Многочисленные репетиции, неуемная энергия и огромное желание продемонстрировать свои умения помогли юному музыканту завоевать сердца жюри и зрителей.

 

 

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