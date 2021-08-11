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9 октября, 12:00
НовостиСельское хозяйство

В России стартовала онлайн-торговля сельхозживотными

В России стартовала онлайн-торговля сельхозживотными

 

 Предложения о продаже скота и птицы можно найти на онлайн-площадке «Свое фермерство». Там размещены более чем тысячи предложений о продаже крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, кур и даже пчел из 59 регионов страны, в том числе из Калмыкии.

В частности, средняя стоимость коз составляет 13 тысяч, поросят – 42 тысячи, коров – до 50 до 250 тысяч, а быков – даже до полумиллиона рублей.

 Также покупатели могут при необходимости посмотреть у продавца четыре вида паспортов на животное. Регистрационный, ветеринарный, зоотехнический и племенной.

 В Калмыкии, где животноводство составляет основу аграрного сектора экономики, в хозяйствах всех категорий на сегодня насчитывается 367,5 тысяч голов крупного рогатого скота. При этом на долю животноводства приходится 80% всей сельскохозяйственной продукции.

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