В селе Троицкое завершился ремонт дорожного участка по улице Пушкина

Работы, в рамках республиканской программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства», производились по поручению Президента после обращения одной из местных жительниц. Теперь проблемы позади. Но реконструкция магистралей в райцентре продолжится.

"Дороги ремонтировались везде, но не у нас." - завидовали и желали таких же перемен в родном селе, адресуя обращения в различные инстанции. Власти реагировали, но выделенных средств хватало лишь на ямочный ремонт, который производился время от времени. Потому представить, во что превратилось дорожное полотно за многие годы эксплуатации, не трудно. Теперь это в прошлом. За что жители благодарны в первую очередь Президенту, как они считают, услышавшему их «крик души».

Улица Пушкина в Троицком – центральная, потому движение здесь интенсивное. А в последние годы, по словам автовладельцев, ездить по данному участку было уже небезопасно: на каждом квадратном метре ямы и кочки. Как следствие, вовремя добраться до места назначения, было проблематично.

Особенно в распутицу. Ни проехать, ни пройти - еще и потому, что отсутствовали асфальтированные пешеходные дорожки. Теперь тротуаров несколько. Они ведут к социально-значимым объектам: школе, детскому саду и отделению пенсионного фонда.

По словам заместителя министра, по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Санала Валетова, важно было завершить работы не только в запланированные сроки, но и с высоким качеством. Как рассказал главный архитектор Целинного РМО Батр Кадушев, контроль в рамках подписанного контракта осуществляла специализированная фирма.

В итоге освоено почти 12 миллионов рублей с учетом обустройства тротуаров, парковок, укрепления обочин. А еще установлены дорожные знаки и нанесены разметки. Но работы по ремонту магистралей в райцентре будут продолжены. По словам руководителя Целинного района Эрдни Опиева в течение следующего года планируется привести в нормативное состояние дороги по улицам 40 лет Октября, имени Ивана Слизского, Ленина, Гоголя, братьев Кургузкиных, 50 лет Победы в рамках реализации целевого национального проекта.